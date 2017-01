José Carlos Vasconcelos é o vencedor do Prémio Vasco Graça Moura

O jornalista José Carlos de Vasconcelos, diretor do quinzenário JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias e coordenador do Gabinete Editorial da VISÃO, é o vencedor do Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania Cultural, hoje anunciado. Entre as qualidades do premiado, o júri destacou o “raro exemplo de persistência na imprensa portuguesa de âmbito cultural”.

Esta é a segunda edição do Prémio, no valor de 40 mil euros, que no ano passado distinguiu o ensaísta Eduardo Lourenço, O nome do vencedor é revelado no dia em que poeta e ensaísta Vasco Graça Moura, falecido em 2014, completaria 75 anos de vida.

Um membro do júri adiantou à agência Lusa que a candidatura do diretor do JL recolheu a unanimidade por ser uma “personalidade que se tem afirmado em todos os domínios em que tem exercido atividade, como das figuras mais marcantes da vida portuguesa nos dias de hoje.”

O júri, presidido por Guilherme d’Oliveira Martins, valorizou o percurso de vida de José Carlos Vasconcelos, de 76 anos, que “ilustra bem o papel muito relevante que sempre desempenhou e desempenha - como advogado e homem de leis, como poeta e escritor, como jornalista e interveniente ativo na valorização da língua, da literatura, das artes e ideias”, como se pode ler na ata.

Salientou ainda “o papel desempenhado com grande generosidade e determinação, inteligência e elevado sentido profissional, pelo premiado na fundação, direção e manutenção do JL - Jornal de Letras, Artes e Ideias”.

Além de Oliveira Martins, o júri foi constituído por Maria Alzira Seixo, José Manuel Mendes, Manuel Frias Martins, Maria Carlos Gil Loureiro, Liberto Cruz e, ainda, por José Carlos Seabra Pereira, em representação da editora Babel e Nuno Lima de Carvalho e Dinis de Abreu, pela Estoril Sol.

O Prémio Vasco Graça Moura - Cidadania Cultural é uma iniciativa da Estoril Sol, em parceria com o grupo editorial Babel.