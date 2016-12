Morreu a atriz Carrie Fisher

A atriz, de 60 anos, ficou em "estado crítico" depois da paragem cardíaca quando voava de Londres para Los Angeles, a 15 minutos da chegada à Califórnia. Na altura recebeu reanimação cardiopulmonar e transferida para um hospital assim que o aparelho aterrou.

"É com profunda tristeza que Billie Lourd confirma a morte da sua adorada mãe, às 08h55 desta manhã.", anunciou o porta-voz da família, em comunicado.

Carrie Fisher começou no cinema na década de 1970 no filme 'Shampoo', de Robert Towne, ao lado de Warren Beatty, mas foi com a primeira trilogia da 'Guerra das Estrelas', criada por George Lucas, que se tornou mais conhecida, no papel de Princesa Leia.

Ao lado de Harrison Ford e Mark Hamill, Carrie Fisher regressou à série de ficção científica já no novo milénio, com 'Guerra das Estrelas: O despertar da força', e está confirmada a sua participação no oitavo episódio, com estreia para 2017.