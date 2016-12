O último Natal de George Michael

O músico britânico George Michael, que integrou os Wham na década de 1980, morreu aos 53 anos, revelou o agente citado pela BBC. Sem adiantar as causas da morte, a mesma fonte diz que George Michael "morreu serenamente em casa", em Oxfordshire, no Reino Unido.

Em com comunicado, o agente do artista referiu que “é com grande tristeza que confirmamos que o nosso querido filho, irmão e amigo George morreu em paz na sua casa durante o dia de Natal. A família pede que a sua privacidade seja respeitada neste momento difícil e emocional. Não vão ser feitos mais comentários nesta altura”.

Nasceu com o nome Georgios Kyriacos Panayiotou no Norte de Londres, numa família grega, e vendeu mais de 100 milhões de álbuns, primeiro com a banda Wham!, nos anos 1980, que fundou com Andrew Ridgeley, e mais tarde a solo, numa carreira de quase quatro décadas.