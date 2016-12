George Michael morreu de falha cardíaca

O 'site' da BBC online divulgou esta manhã que o músico morreu devido a uma falha cardíaca, de acordo com informação do seu agente Michael Lipman, que anunciara ao final da noite de domingo que o cantar tinha morrido nesse dia "serenamente em casa", em Oxfordshire, no Reino Unido.

O seu antigo companheiro de banda nos Wham, Andrew Ridfeley, disse entretanto, através da rede social Twitter, sentir-se "destroçado" com a perda do seu "querido amigo".

Também Elton John expressou no Instagram o seu "profundo choque" pela perda de "um querido amigo".

George Michael, que integrou os Wham na década de 1980, nasceu com o nome Georgios Kyriacos Panayiotou no Norte de Londres, numa família grega. Ao longo de quase quatro décadas de carreira, vendeu mais de 100 milhões de álbuns, tanto com a banda como mais tarde a solo.