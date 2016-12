O Indiana Jones dos azulejos

Escreva-se a abrir que seria difícil José Luis Mingote Calderón imaginar-se na pele de Harrison Ford à procura de uma arca perdida. Talvez ache divertido, até porque nunca teve uma aluna a escrever L-O-V-E nas pálpebras, mas falta-lhe a vontade de se ver como arqueólogo, e é demasiado modesto para aceitar o adjetivo "aventureiro".

E no entanto o título do artigo cola bem neste espanhol de 63 anos, havemos de concluir ao fim de uma hora e pico de conversa. Queríamos saber o que o levara a ficar bajoujo por painéis de azulejos portugueses ao ponto de ter passado os últimos oito anos a fotografá-los em estações de comboios, mercados e jardins.

A resposta não mete um tiro de pistola contra um espadachim, mas traz pequenas descobertas que fariam sorrir a personagem criada por Haggard e adaptada ao cinema por Spielberg.

Se este artigo fosse um filme chapa três começaria com o protagonista a queimar os dedos num copo de galão, convenientemente perto do Museu de Arte Popular, em Belém, onde naquele momento estava a ser montada a exposição Da Fotografia ao Azulejo: povo, monumentos e paisagens de Portugal na primeira metade do século XX. O sol aquecia a manhã de quase inverno, Mingote-Jones não traz um chapéu de feltro e, para responder à pergunta "O que o levou cair de amores por...?", o realizador recorre ao flashback.

Somos, então, transportados para 2008, ao dia em que o nosso homem aponta a máquina fotográfica aos camponeses retratados nos azulejos da estação de Aveiro e "por acaso" repara em tudo o resto. Tinha fugido de Arqueologia com o sonho de vir a ser como o antropólogo espanhol Julio Caro Baroja e andara toda a vida a estudar a iconografia agrícola, na linha do etnólogo português Jorge Dias.

Mas os olhos desviaram-se das alfaias e já não houve marcha-atrás.

NACIONALISMO

A partir desse dia, o conservador do Museu Nacional de Antropologia, em Madrid, começou a fotografar os painéis de uma maneira mais sistemática. As imagens em termos estéticos já o encantavam. Agora, além de ver "o verdadeiro camponês" de Salazar, não conseguia desver os outros elementos que apontam todos na direção do nacionalismo.

"A paisagem nacional, a História gloriosa, o folclore único, o povo que é a alma da Nação, a ideia de que as regiões são as pequenas pátrias que fazem a grande Pátria", enuncia Mingote, para quem o ditador português não dava ponto sem nó.

"Nada foi ingénuo. A primeira ligação é estética vamos à Estação de S. Bento, no Porto, e ficamos impressionados, mas atrás há um programa." Como urgia enaltecer a Pátria e os feitos dos portugueses, as imagens históricas andam de braço dado com o povo e os monumentos: chegamos a S. Bento e encontramos Egas Moniz diante do rei de Leão, no Pavilhão Carlos Lopes, em Lisboa, temos episódios dos Descobrimentos, na estação de Vila Franca de Xira aparece Afonso de Albuquerque, e na de Elvas é recriada a revolução contra os Filipes.

No caso das estações de comboios, não é preciso um olhar atento para encontrar mais um denominador comum, diz Mingote: "O turismo está por detrás de muitas imagens. Os painéis acabam por ser cartazes publicitários." A estação da praia da Granja, uma antiga estância de veraneio próxima do Porto, é uma autêntica montra do que havia para o turista visitar de norte a sul de Portugal.

A escolha daquilo que havia de figurar nos edifícios públicos era, por isso, política e, na maioria dos casos, regional.

Era ver quem mandava mais, se os eruditos locais, se os autarcas, se todos juntos para exaltar a região. De caminho, também havia quem aproveitasse para puxar a brasa à sardinha de alguém. Passe o lado interesseiro, Mingote lembra que as gentes importantes da terra tinham com frequência o papel de facilitadores. "Em Vila Franca de Xira, foi o poeta Faustino dos Reis Sousa quem falou com o pintor Jorge Colaço. Falou com ele e forneceu-lhe as imagens, porque era fotógrafo." Nesse tempo, era comum os painéis de azulejos serem feitos a partir de fotografias e é aqui que o trabalho do não-arqueólogo ganha o lado detetivesco que lhe dá particular gozo. E a nós também dá gozo ouvi-lo contar aquela vez em que encontrou num alfarrabista do Porto a obra A Arte e a Natureza em Portugal, do alemão Emilio Biel, e nos seus oito volumes descobriu mais de vinte imagens que tinham sido copiadas e transformadas em azulejos.

COCA-BICHINHOS

"Pesquisei as fotografias em livros, revistas e sites de venda de postais", conta. "Às vezes vê-se que a cópia foi direta, noutras são colagens." Na estação de Vila Franca de Xira, descobriu maravilhado que Jorge Colaço fez um painel a partir de três imagens da Ilustração Portuguesa. "É o photoshop antes dos computadores", acha graça. "O que acontece hoje com a internet foi o que aconteceu no início do século XX com a fotografia. E os azulejos refletem essa modernidade gráfica." José Luis Mingote Calderón tem estudados azulejos em 80 locais, um bom ponto de partida para a criação de uma app com um roteiro dos painéis e informação turística. Toda uma outra aventura.