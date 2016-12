Estes rabiscos não foram desenhados por uma criança de 5 anos

A imagem acima é uma reprodução digital de um quadro de Jackson Pollock, um dos expoentes do abstraccionismo na pintura. O quadro chama-se «Number 31». Ou seja, o nome não diz absolutamente nada sobre o tema da obra. E a obra? Também nada, pelo menos à primeira vista. E à segunda?

Quem vê este quadro exposto no MoMA, em Nova Iorque, tende a sentir-se assoberbado: a tela tem 2,7 metros de altura e 5,3 de largura, ocupa toda uma parede. Desde logo, temos nisso uma pista: Pollock quis que a obra prendesse a atenção. Para o quê? O desenho é caótico, parece aleatório.

Pollock pintou-o pousando a tela no chão. Depois atirou-lhe tinta para cima: da esquerda para a direita, da direita para a esquerda, de cima para baixo, de baixo para cima. Mergulhou paus e pincéis em tinta, nalguns casos directamente da lata, e espalhou a tinta na tela. O resultado é este entrelaçado de cores.

O elefante daquela experiência clássica poderia ter desenhado isto com a tromba. Uma criança de 5 anos também. Certo? Nem por isso, alegam os especialistas. No livro «Why your five year old could not have done that: Modern art explained», Susie Hodge dedica umas páginas a este «Number 31».

Parece simplesmente caótico à primeira vista, mas o entrelaçado de cores é equilibrado: as linhas brancas preenchem finamente uma parte pré-determinada do espaço; o mesmo para as linhas pretas, as acastanhadas e as esverdeadas. Não é aleatório. Mas então, que caos é este? Que caos organizado é o de «Number 31»? À falta de explicação do próprio Pollock, há quem veja na imagem o próprio universo: feito de matéria interligada que se aproxima ou afasta; feito também de movimento, de expansão. Um universo imenso, como este "universo" numa tela que ocupa uma parede inteira.

O debate sobre Pollock e artistas como ele é muitas vezes, como vimos, um debate sobre técnica na pintura. Sobre criatividade. E sobre a utilidade da arte. Precisamente, a arte contemporânea tende a disputar a noção de que a arte tem de ser útil, ou até bela. Num contexto em que as obras de arte são muitas vezes expressões de sentimentos, de individualidade, e estão longe de uma suposta "utilidade pública"; num contexto em que essas obras de arte são muitas vezes reacções a outras obras ou a outros movimentos, e por isso críticas em relação ao que as rodeia e em relação a si próprias, num diálogo auto-referencial; os intervenientes do mercado da arte (historiadores, críticos, conservadores, coleccionadores) são frequentemente quem determina o valor que dessas obras.

No livro "O valor da arte", publicado pela FFMS, o especialista José Carlos Pereira reflecte sobre esta realidade: a arte é cada vez mais especializada (e por isso distante do entendimento imediato dos leigos) e essa «sofisticação é dominada por pessoas com formação específica». Por esse motivo, «quem detém a informação possui o poder de activar a "legitimação" da arte». (pág. 28 do livro). E o poder, consequentemente, de lhe dar maior ou menor valor. Esse valor dependerá sempre, diz o autor, do valor intrínseco (de longo prazo) da obra, mas também do investimento (de médio prazo) e da especulação financeira (de curto prazo) exercida sobre ela pelos agentes no mercado da arte.

Não sabemos quanto vale a obra «Number 31» de Jackson Pollock, mas podemos imaginar: as suas obras «Number 17A» e «Number 5», também pintadas entre 1947 e 1950, estão na lista das obras mais caras de sempre: renderam qualquer coisa como 200 milhões de euros, cada uma. Genericamente, Pollock é um dos autores cujas obras mais valem no mercado. Uma criança de 5 anos não teria a capacidade de produzir um «caos organizado» como os seus, pelo que cabe a quem observa as suas obras o esforço de lhe procurar o valor intrínseco. Valor esse que o «Number 31» de Pollock indubitavelmente tem. Ainda que isso não seja óbvio nem imediato. O que, aliás, terá estado nas intenções do autor.