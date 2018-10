App com “agente virtual” de apoio ao cliente é a vencedora do EDP University Challenge 2018

"Costumers Support Chatbot” é o projeto criado pelo grupo de alunos do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa, vencedores da 12ª edição do concurso promovido pela Premivalor Consulting. Os trabalhos premiados foram conhecidos esta terça-feira, 9, numa cerimónia realizada no edifício sede da EDP, em Lisboa. VEJA O VÍDEO